شكرا لقرائتكم الزمالك ضد جينيراسيون.. الأبيض يواصل التحضير لموقعة الأحد الإفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يواصل فريق الزمالك ، تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة جينيراسيون فوت بطل السنغال، فى الثامنة مساء الأحد المقبل على استاد برج العرب، بحضور 5 ألاف مشجع، حيث تم تعديل موعد المباراة التى كان من المقرر اقامتها يوم السبت على استاد بتروسبورت بدون حضور جماهيرى، وهو ما رفضه مسئولى القلعة البيضاء، ليتم تعديل الموعد بالاتفاق مع النادى السنغالى.
وعقد الخواجة الصربى جلسة خاصة مع ثنائى الدفاع "محمود علاء ومحمود حمدى الونش" لمنحهم بعض التعليمات الخاصة من أجل التمركز الجيد والتغطية العكسية لمنع الهجمات المرتدة للفريق السنغالى، محذرهم من سرعات بعض اللاعبين على رأسهم المهاجم " مامي ليمولي" الذى سجل الهدفين لفريقه فى الذهاب.
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