قرعة نارية في دور الـ16 لكأس الرابطة الإنجليزية.. و صدام مبكر لليفربول

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الموجز
أسفرت قرعة كأس الرابطة الإنجليزية، عن مواجهات نارية في الدور ثمن النهائي من المسابقة.
وضرب ليفربول موعدًا ناريًا مع آرسنال، على ملعب "أنفيلد"، فيما يلاقي تشيلسي نظيره مانشستر يونايتد، على ملعب "ستامفورد بريدج".
وسيحل ليستر سيتي ضيفاً على بيرتون ألبيون، فيما يستضيف فريق أستون فيلا منافسه ولفرهامبتون.
أما مانشستر سيتي، حامل اللقب فسيكون صاحب المهمة الأسهل بين الكبار، حيث يستضيف فريق ساوثهامبتون على ملعب الاتحاد بحثا عن التأهل لربع النهائي.
وسيذهب واتفورد إلى "جوديسون بارك" لمواجهة إيفرتون، بينما سيلعب سندرلاند لملعب أوكسفورد يونايتد، على أن يلعب كولشستر يونايتد في ملعب كروالي تاون.
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