شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه التأمين وديا استعدادا لدورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريق كرة السلة بنادى الزمالك مع نظيره مصر للتأمين، وديا اليوم فى إطار الاستعداد لبطولة الدورى فى الموسم الجديد والتى تنطلق يوم 3 أكتوبر المقبل .

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك و التأمين بصالة القلعة البيضاء فى ميت عقبة.

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وكان الزمالك قد واجه أصحاب الجياد وديا أول أمس الثلاثاء، وتغلب على الفريق السكندرى 60/68 فى المباراة التى جمعت الفريق بالأسكندرية

ويقع الزمالك فى المجموعة الأولى بمجموعات بطولة الدورى، بجانب مصر للتأمين، طنطا، الطيران و التى تنطلق يوم 3 أكتوبر المقبل، بينما تنطلق بطولة السيدات يوم 1 من نفس الشهر.

ويشارك الزمالك فى بطولة لأفروليج حيث انه بطل النسخة الماضية من بطولة الدورى ، و تقام مبارياته خلال شهرى مارس و مايو.