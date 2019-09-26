رياضة | رئيس الزمالك مهاجماً صلاح: مصر هي اللي عملتك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الزمالك مهاجماً صلاح: مصر هي اللي عملتك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث رئيس نادي الزمالك، على أزمة نجم المنتخب الوطني، محمد صلاح التي أثيرت مؤخرًا بسبب حجب أصوات قائد المنتخب المصري والمدير الفني، عن عملية التصويت لأفضل لاعب في العالم، ضمن جائزة "ذا بيست" التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كل عام، والتي حل بها نجم الفراعنة رابعًا.

وعقب التصويت قام محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي ، بإزالة اسم منتخب مصر من حسابه على موقع "تويتر"، محتفظًا فقط بكونه لاعبًا لفريق ليفربول.

وجاء محمد صلاح رابعًا في قائمة أفضل 10 لاعبين في العالم، بعد ليونيل ميسي الذي حصد الجائزة، ثم الوصيف فيرجل فان دايك، والثالث كريستيانو رونالدو.

وأكد رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية: "أنا زعلان من حاجتين، الأولى هو حجب الصوت المصري عن الجائزة، والتانية إن صلاح شال اسم بلدي من حسابه".

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وتابع رئيس القلعة البيضاء في حديثه عن أزمة محمد صلاح: "ما فعلته يا صلاح خطأ لا يغتفر، دي مصر يا محمد ومالهاش علاقة بمشكلة حصلت مع اتحاد الكرة أو الاتحاد الدولي".

ووجه إنتقاده لصلاح: "انت مش بتجبي علينا يا صلاح إنك بتلعب في منتخب بلدنا، وأسلوب الابتزاز دة ماينفعش يطلع منك".

وإستطرد : "مصر خيرها عليك وفضل شعبها عليك، مصر هي اللي عملتك وهي اللي سفرتك برة وسبب نجوميتك وشهرتك مش حد تاني".

وأكمل رئيس الزمالك : "الناس اللي بتدعمك وتشجعك بتعمل كدة عشان مصر ومنتخب مصر، مش عشان ليفربول أو حد تاني ولازم تبقى عارف كدة".

وأنهي رئيس الزمالك حديثه عن صلاح قائلًا: "من حقك تزعل يا صلاح وكلنا زعلانين معاك، لكن دة مالوش علاقة بمصر اللي فضلها عليك".