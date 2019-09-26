رياضة | "صبحي" يكرم المتحدث الإعلامي للشباب والرياضة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صبحي" يكرم المتحدث الإعلامي للشباب والرياضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة الدكتور محمد فوزي المتحدث الإعلامي للوزارة أمس الأربعاء ٢٥ سبتمبر بمقر الوزارة و أهداه درع الوزارة.

جاء هذا التكريم تقديرا للجهود والاداء الاعلامي المتميز للمكتب الإعلامي لوزارة الشباب و الرياضة، وتقديراً لجهود المكتب في إبراز الدور الذي تلعبة الوزارة مجتمعياً والتواصل المستمر مع الشباب بكافة وسائل الإعلام المحتلفة.

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وشهدت الفترة الماضية تغطية إعلامية متميزة لنشاطات وزارة الشباب والرياضة التي شملت العديد من المحاور المختلفة في مدن و محافظات مختلفة.

وتعمل الوزارة أيضاً علي تغطية الأحداق الرياضية المختلفة والتسهيل علي وسائل الإعلام للوصول إلي أخر أخبار نجوم الألعاب لمختلفة.

وكتب قوزي عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، تكريم من الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الجهد والاداء الاعلامي المبذول كل الشكر والتقدير لسيادته ولكل السادة الزملاء بإدارة الاعلام بالشباب والرياضة.