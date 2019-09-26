رياضة | كواليس حديث ميسي وطبيب برشلونة أثناء إصابته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كواليس حديث ميسي وطبيب برشلونة أثناء إصابته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وسائل إعلام إسبانية بأن ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة تعرض لإصابة جديدة قد يبتعد بسببها لفترة كبيرة عن مباريات الفريق وذلك أثناء مواجهة فياريال في الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني.

وذكر برنامج El Golazo de Gol الإسباني أن الأرجنتيني شعر بآلام قوية في العضلة الضامة وهذا ما أظهرته الكاميرات التي كانت تنقل المباراة على الهواء مباشرة في الدقيقة 31 ولكن المدرب إرنستو فالفيردي لم يستبدله إلا بين شوطي المباراة.

وكشف البرنامج الإسباني عن كواليس الحديث الذي دار بين ليونيل ميسي وطبيب العلاج الطبيعي في برشلونة لحظة إصابته ومحاولة الطبيب علاجه سريعًا من أجل أن يعود إلى أرض الملعب.

وأوضح البرنامج الإسباني أن جوردي ميساليس المعالج الطبيعي في الجهاز الطبي للبرسا دار بينه وبين البرغوث الأرجنتيني حديثًا جانبيًا في حضور طبيب الفريق على أرض ملعب كامب نو، حيث قال له ميسي: "لا يمكنني الجري، لا يمكنني الجري".

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ونوه البرنامج الإسباني بأن ليونيل ميسي قائد برشلونة يشعر بأن هذه الإصابة ستجعله يبتعد مرة أخرى عن المباريات.

وذكر البرنامج الإسباني أن تشافي يانجواس طبيب برشلونة سأل ميسي عن طلبه للتغيير وعلى الفور وافق النجم الأرجنتيني لذلك جعل فالفيردي عثمان ديمبلي يقوم بعمليات الإحماء استعدادا لمشاركته في الشوط الثاني.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن ميسي سيخضع لفحوصات طبية لمعرفة حالته الطبية ومن المتوقع غيابه عن مواجهة خيتافي على ملعب ألفونسو بيريز يوم السبت المقبل.

ونجح النجم الدولي الأرجنتيني في أن يخطف جائزة أفضل لاعب في العالم لسنة 2019 وذلك في حفل جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) THE BEST والذي أقيم في مدينة ميلانو الإيطالية بحضور نخبة كبيرة من نجوم كرة القدم السابقين والحاليين.

وتفوق ميسي على كلًا من فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول وكذلك كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي ليكون بذلك ميسي هو أول لاعب من برشلونة يحقق جائزة ذا بيست وذلك بعدما كان ريال مدريد هو المسيطر على هذه الجائزة في أخر 3 نسخ، حيث فاز كريستيانو رونالدو مرتين ولوكا مودريتش مرة.