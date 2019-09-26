رياضة | اليوم.. الإسماعيلي يقيم المؤتمر الصحفي لموجهة أهلي بني غازي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. الإسماعيلي يقيم المؤتمر الصحفي لموجهة أهلي بني غازي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقام اليوم الخميس المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة الإسماعيلى وأهلى بنى غازى الليبى والذى يحضره الصربى ميودراج المدير الفنى للفريق وباهر المحمدى قائد الدراويش للكشف عن أخر استعدادات الفريق الأصفر للمباراة.

ويلتقي الاسماعيلى بأهلى بنى غازى الليبى، في الخامسة عصر غداً الجمعة على ملعب بن جنات بالمنستير، فى إياب الدور 32 من البطولة العربية نظرا لعدم استقرار الأوضاع الأمنية فى ليبيا.

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وإنتهت مباراة الذهاب التى أٌقيمت على استاد الإسماعيلية بفوز الدراويش بأربعة أهداف مقابل هدفين، ويكفى للدراويش التعادل فى تونس أو حتى الخسارة بهدف نظيف من أجل حسم التأهل لدور الــ16 بالبطولة .

وعيين الاتحاد العربى لكرة القدم الحكم الدولى التونسى هيثم قيراط لإدارة مباراة أهلى بنغازى الليبى مع الإسماعيلى، ويعاون الدولى التونسى كل من فوزى الجريدى ومحمد بكير، فيما سيكون سليم بلخواص حكما رابعا بجانب رضا كريم.

يذكر أن أخر مواجهة قام بتحكيمها الدولي التونسي فى مصر كانت لفريق بيراميدز أمام حرس الحدود الموسم الماضى بالدورى المحلى، حيث دخل القائمة الدولية للحكام فى سن 25 عاما، حيث يعد أصغر حكم ينضم إليها، كما يعتبر هشام قيراط هو أصغر حكم يدير لقاء الدربى التونسى بين الترجى والنادى الأفريقى.