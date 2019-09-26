رياضة | إطلاق منصة التسجيل إلكترونية بالدورة العربية للسيدات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إطلاق منصة التسجيل إلكترونية بالدورة العربية للسيدات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، مؤخرًا، عن الحلة الجديدة من المنصة الإلكترونية الخاصة بالدورة، حيث توفر المنصة www.awst.ae خيارات وتسهيلات للأندية والدول العربية المشاركة في الحدث، وتنظّم عملية الدخول والتسجيل، واستقبال الطلبات، وتوفّر الجهد والوقت على جميع اللجان والجهات الرياضية.

يأتي ذلك خلال حفل الكشف عن المنصة في مقر مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بحضور سعادة ندى عسكر النقبي، نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة، رئيس اللجنة التنفيذية، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة وعدد من رؤساء اللجنة التنفيذية للدورة.

وأعلنت اللجنة عن استقبال المنصة منذ انطلاقة طلبات انتساب من 11 دولة و47 ناديًا عربيًا للمشاركة في الحدث الرياضي الذي تنظمه مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة بالنسخة الخامسة من الدورة في 2-12 من فبراير العام المقبل، وتتجهز الأندية لخوض غمار منافساته في 9 ألعاب أولمبية.

جدير بالذكر أن دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات انطلقت في العام 2012 بمبادرة كريمة من قرينة حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشئون الأسرة، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وتقام منافساتها في إمارة الشارقة كل عامين، وتعكُف مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة حاليًا على الاستعداد لتنظيم نسختها الخامسة في 2-12 من فبراير المقبل.