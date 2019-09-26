رياضة | بوجبا يضغط على مانشستر يونايتد من أجل الرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوجبا يضغط على مانشستر يونايتد من أجل الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وسائل إعلام إسبانية بأن مينو رايولا وكيل أعمال الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد طالب إدارة الشياطين الحمر حصول موكله على راتب أسبوعي تبلغ قيمته حوالي 600 ألف جنيه استرليني من أجل الاستمرار في الفريق وتجديد عقده مع الشياطين الحمر.

وكشفت شبكة Diario Madridista الإسبانية أن رايولا يسعى إلى الضغط على إدارة مانشستر يونايتد لإجبارها على بيع بوجبا إلى ريال مدريد في الصيف المقبل خاصة أن راتب النجم الفرنسي الأسبوعي يصل في الوقت الحالي إلى 290 ألف جنيه استرليني فقط.

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن عقد بوجبا مع مانشستر يونايتد ينتهي في صيف عام 2021 مما يعني أن إدارة الشياطين الحمر ستكو مجبرة على بيع بوجبا في العام المقبل خوفاً من رحيله بشكل مجاني عن الأولد ترافولد عقب نهاية عقده مع الفريق رسمياً.

وأكدت الشبكة الإسبانية أن ريال مدريد يترقب آخر التطورات بشأن مفاوضات بوجبا وإدارة مانشستر يونايتد، حيث يستعد فلورنتينو بيريز رئيس الملكي لخطف بوجبا مجدداً إذا وصلت المفاوضات مع إدارة ناديه إلى طريق مسدود في المرحلة المقبلة.

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وكشفت تقارير صحفية بريطانية هذا الشهر أن رحيل الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى ريال مدريد الإسباني مهدد بالفشل إذا تولى البرتغالي جوزيه مورينيو قيادة النادي الملكي.

وأفادت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية بأن بول بوجبا يفكر في التخلي عن حلمه بالانتقال إلى ريال مدريد بسبب اقتراب الاستثنائي جوزيه مورينيو من تدريب الميرينجي.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن بوجبا علم بأن مورينيو هو المرشح الأقرب لتولي قيادة ريال مدريد خلفًا للفرنسي زين الدين زيدان مما جعله يصرف النظر عن الإنضمام إلى الملكي.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه في الوقت نفسه لا يفكر النجم الفرنسي في الاستمرار مع مانشستر يونايتد ويفكر في الانضمام إلى يوفنتوس أو باريس سان جيرمان.