رياضة | كلوب يرفض التفريط في مهاجم ليفربول الشاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب يرفض التفريط في مهاجم ليفربول الشاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف لاعب فريق ليفربول ريان بروستر أن المدرب يورجن كلوب رفض فكرة رحيله في موسم الانتقالات الصيفي على سبيل الإعارة إلى نادِ آخر.

وعلي الرغم من تسجيل صاحب الـ19 عام، لأربعة أهداف مع كتيبة يورجن كلوب في الفترة الاستعدادية للموسم، إلا أنه لم يشارك حتى الآن في أي مباراة مع الفريق الأول للريدز.

ويشارك بروستر حاليًا في صفوف فريق ليفربول تحت سن 23 عامًا.

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وتحدث "ريان" في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية: "لقد تواصلت مع كلوب في بداية الموسم وأخبرته بإمكانية رحيلي على سبيل الإعارة لاكتساب المزيد من الخبرات ولكنه رفض ذلك".

وأضاف ناشئ الردز: "هو أخبرني أنه لا يرغب في إعارتي، يريد مني أن أظل في الفريق، كان ذلك جيدًا بالنسبة لي".

وأكد مهاجم ليفربول المستقبلي : "كلوب أكد لي أنني سأحصل على فرصتي هذا العام، أنا فقط أنتظر تلك الفرصة حتى أتمكن من إثبات ذاتي له".

وإختتم المهاجم الشاب: "كلوب ليس أحد هؤلاء المدربين الذين لا ترغب في التحدث إليهم، إنه مدرب رائع".