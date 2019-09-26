رياضة | الهلال في الصدارة والفتح بالمؤخرة...ترتيب دوري المحترفين السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال في الصدارة والفتح بالمؤخرة...ترتيب دوري المحترفين السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد عشاق كؤة القدم العربية والسعودية؛ لانطلاق منافسات الجولة الخامسة من دوري وكاس الامير محمد بن سلمان للمحترفين؛ والي ينطلق مساء اليوم الخميس 26سبتمبر 2019.

ومن المقرر أن تبدأ المباريات حينما يستضيف أبها نظيره الاتفاق؛ فيما يحل التعاون ضيفا على الهلال؛ بختام اليوم الأول.

ومع بداية يوم الجمعة 27 سبتمبر تستكمل مباريات الجولة الخامسة؛ حيث يلعب اتحاد جدة أمام الشباب على ملعب الأخير؛ فيما يستضيف الوحدة نظيره الفتح، والنصر يحل ضيفًا على أهلي جدة.

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وتختتم الجولة الخامسة في اليوم الثالث السبت 28 سبتمبر بثلاث مباريات أيضًا، الفيصلي يستضيف العدالة، والحزم مع ضيفه ضمك، والفيحاء يحل ضيفًا على الرائد.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" جدول ترتيب دوري وكاس الامير محمد بن سلمان من خلال التقرير الاتي:-

1. الهلال 10 نقاط.

2. الفيصلي 8 نقاط.

3. العدالة 7 نقاط.

4. الأهلي 7 نقاط.

5. النصر 7 نقاط.

6. الاتفاق 6 نقاط.

7. الشباب 6 نقاط.

8. الوحدة 6 نقاط.

9. الفيحاء 5 نقاط.

10. التعاون 4 نقاط.

11. أبها 4 نقاط.

12. ضمك 4 نقاط.

13. الحزم 4 نقاط.

14. الاتحاد 3 نقاط.

15. الرائد نقطة واحدة.

16. الفتح صفر من النقاط.