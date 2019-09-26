شكرا لقرائتكم خبر عن 4 يعوّضون غياب موسى وجوليانو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم أحمد الداموك (جدة)

في الوقت الذي ينتظر وصول الفريق الأول لكرة القدم لنادي النصر جدة مساء اليوم استعدادا لمباراة الأهلي غدا (الجمعة) ضمن الجولة الخامسة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حرصت إدارة النصر على إقامة وليمة عشاء للاعبين والجهازين الفني والإداري بحضور رئيس النادي الدكتور صفوان السويكت، والمشرف على فريق كرة القدم عبدالرحمن الحلافي لرفع الروح المعنوية للفريق قبل مواجهة الكلاسيكو.

ميدانيا، واصل الفريق استعداده لمباراة الأهلي، وحرص المدرب على تجهيز بديلين للمصابين النيجيري أحمد موسى، والبرازيلي جوليانو، إذ يفاضل بين يحيى الشهري وفهد الجميعة ومختار علي وأيمن يحيى، للزج باثنين منهما والإبقاء على اللاعبين الآخرين على دكة البدلاء ورقتين رابحتين.

وسيكتفي الفريق بمران خفيف مساء اليوم الخميس على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود -رحمه الله - قبل مغادرته إلى جدة على متن طائرة خاصة استعدادا للقاء.

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وفيما بدأ المهاجم عبدالفتاح آدم الدخول إلى التدريبات الجماعية إلا أنه لن يتمكن من المشاركة في لقاء الأهلي لعدم اكتمال الجاهزية البدنية.

من جهة أخرى، كشفت مصادر "الخليج 365"، أن مدرب الأهلي صالح المحمدي لا ينوي إجراء تبديلات على تشكيلته التي واجهت الفتح الأسبوع الماضي دورياً وكسبت المباراة بهدفين نظيفين، حيث سيعتمد على التشكيلة ذاتها في مواجهة النصر (الجمعة) ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الفريق واصل تدريباته أمس وسط حضور المشرف العام على الكرة الأمير منصور بن مشعل، ورئيس النادي أحمد الصائغ، ونائبه عبدالصمد القرشي، فيما سبق المدرب الوطني صالح المحمدي المران بمحاضرة فنية مطولة شرح من خلالها كافة السلبيات والإيجابيات التي صاحبت اللقاء الأخير، كما بيّن للاعبيه نقاط القوة والضعف لدى المنافس، مطالباً بضرورة التركيز وبذل قصارى الجهد لتحقيق الانتصار.