شكرا لقرائتكم الأهلي يواجه سموحة والزمالك مع حدائق الأهرام بدوري محترفي كرة اليد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنطلق اليوم الخميس ، مواجهات قوية فى سادس جولات دورى محترفى كرة اليد للكبار للموسم المحلى 2019 / 2020 و المرتبط مواليد 2002 .

تشهد هذه الجولة مواجهات بين كلا من، الزمالك مع حدائق الأهرام وطلائع الجيش مع جزيرة الورد هليوبوليس مع الحوار ومحافظة الفيوم مع الأوليمبى والزهور مع الطيران والجزيرة مع المعادى وسموحة مع الأهلى وأصحاب الجياد مع 6 أكتوبر سبورتنج مع البنك الأهلى.

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فيما تقام الجولة السابعة غدا الجمعة على صعيد الرجال فقط ، بمواجهات بين كلا من ، جزيرة الورد مع الزمالك و الحوار مع حدائق الأهرام و طلائع الجيش مع محافظة الفيوم و الزهور مع هليوبوليس و الأوليمبى مع الجزيرة و الطيران مع سموحة و المعادى مع أصحاب الجياد و الأهلى مع البنك الأهلى و 6 أكتوبر مع سبورتنج .

ومن المقرر أن تقام قرعة كأس مصر للموسم الجديد على صعيد المراحل السنية المختلفة يوم 19 أكتوبر المقبل فى مقر الاتحادات.