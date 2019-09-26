شكرا لقرائتكم اليوم.. المؤتمر الصحفي لمباراة الإسماعيلي وأهلي بني غازي بالبطولة العربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقام اليوم الخميس المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة الاسماعيلى وأهلى بنى غازى الليبى في إياب دور الـ32 للبطولة العربية، والذى يحضره الصربى ميودراج المدير الفنى للفريق وباهر المحمدى قائد الدراويش للحديث عن استعدادات الفريق الأصفر للمباراة.

ويواجه الاسماعيلى أهلى بنى غازى الليبى والمقرر لها الخامسة عصر غداً الجمعة على ملعب بن جنات بالمنستير، فى إياب الدور 32 من البطولة العربية نظرا لعدم استقرار الأوضاع الأمنية فى ليبيا.

وكانت مباراة الذهاب التى أٌقيمت على استاد الإسماعيلية انتهت بفوز الدراويش بأربعة أهداف مقابل هدفين، ويكفى للدراويش التعادل فى تونس أو حتى الخسارة بهدف نظيف من أجل حسم التأهل لدور الــ16 بالبطولة .

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وقام الإتحاد العربى لكرة القدم بتعيين الحكم الدولى التونسى هيثم قيراط لإدارة مباراة أهلى بنغازى الليبى مع الإسماعيلى، ويعاون الدولى التونسى كل من فوزى الجريدى ومحمد بكير، فيما سيكون سليم بلخواص حكما رابعا بجانب رضا كريم.

آخر مباراة قام بتحكيمها فى مصر كانت لفريق بيراميدز أمام حرس الحدود الموسم الماضى بالدورى المحلى، حيث دخل القائمة الدولية للحكام فى سن 25 عاما، حيث يعد أصغر حكم ينضم إليها، كما يعتبر هشام قيراط هو أصغر حكم يدير لقاء الدربى التونسى بين الترجى والنادى الأفريقى.