شكرا لقرائتكم الأهلي يواصل تدريباته اليوم لمواجهة كانو سبورت الإفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل فريق الأهلي تدريباته اليومية على ملعب بالتتش إستعداداً لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الأستوائية السبت المقبل بملعب السلام في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا. تمنح مباراة كانو سبورت فرصة ذهبية للمدرب السويسري رينيه فايلر لتجربة أكثر من لاعب لم يُشارك بشكل مُنتظم مع الفريق خلال الفترة الماضية خاصة وأن نتيجة مباراة الذهاب بغينيا إنتهت بفوز الاهلي بثنائية نظيفة وهو ما يُسهّل مهمة المارد الأحمر في لقاء السبت المقبل الذى سيحضره خمسة ألاف مشجع وأن كان الاهلي يحاول زيادة هذا العدد.

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