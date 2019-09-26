شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى سادس جولات دورى محترفى كرة اليد و مرتبط مواليد 2002 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم الخميس، مواجهات قوية فى سادس جولات دورى محترفى كرة اليد للكبار للموسم المحلى 2019 / 2020 والمرتبط مواليد 2002 .

تشهد هذه الجولة مواجهات بين كلا من، الزمالك مع حدائق الأهرام وطلائع الجيش مع جزيرة الورد هليوبوليس مع الحوار ومحافظة الفيوم مع الأوليمبى والزهور مع الطيران والجزيرة مع المعادى وسموحة مع الأهلى وأصحاب الجياد مع 6 أكتوبر سبورتنج مع البنك الأهلى.

فيما تقام الجولة السابعة غدا الجمعة على صعيد الرجال فقط ، بمواجهات بين كلا من ، جزيرة الورد مع الزمالك و الحوار مع حدائق الأهرام و طلائع الجيش مع محافظة الفيوم و الزهور مع هليوبوليس والأوليمبى مع الجزيرة و الطيران مع سموحة والمعادى مع أصحاب الجياد والأهلى مع البنك الأهلى و6 أكتوبر مع سبورتنج .

ومن المقرر أن تقام قرعة كأس مصر للموسم الجديد على صعيد المراحل السنية المختلفة يوم 19 أكتوبر المقبل فى مقر الاتحادات.