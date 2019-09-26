الأهلي يواصل الاستعداد لمواجهة كانو سبورت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل فريق الأهلي تدريباته اليومية على ملعب بالتتش استعداداً لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الأستوائية السبت المقبل بملعب السلام في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا. وتُعد مباراة السبت فرصة جيدة للمدرب السويسري لتجربة أكثر من لاعب لم يُشارك بشكل مُنتظم مع الفريق خلال الفترة الماضية خاصة وأن نتيجة مباراة الذهاب بغينيا انتهت بفوز الاهلي بثنائية نظيفة وهو ما يُسهّل مهمة المارد الأحمر في اللقاء الذى سيحضره خمسة ألاف مشجع وأن كان الاهلي يحاول زيادة هذا العدد.

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