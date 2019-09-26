ملف الأربعاء.. طلب فايلر من اللاعبين.. قميص الأهلي.. وتأجيل مباراة المصري بالكونفيدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
شهد يوم أمس الأربعاء العديد من الأحداث الهامة التي نستعرضها في التقرير التالي:
تقرير..من "خطأ" بانديف لـ"دعم" ميسي.. أين ذهبت أصوات صلاح في حفل The Best؟
تريزيجيه والمحمدي يقودان أستون فيلا للتأهل بكأس كاراباو
مران الزمالك.. جلسة ميتشو مع اللاعبين.. حفل وداع لطاهر.. وغياب ثنائي الفريق
عودة ثلاثي الأهلي لمران الفريق الجماعي
الخليج 365 يكشف شكل القميص الجديد الأساسي للأهلي
تأجيل مباراة المصري بالكونفدرالية بسبب "الأهلي"
المصري يطلب تأجيل مباراة الإسماعيلي في الدوري
في بيان رسمي.. المقاصة يوافق على نقل مباراة الزمالك بشرط
تغيير موعد وملعب مباراة الاتحاد والعربي الكويتي بالبطولة العربية
نقل مباراة الأهلي وكانو سبورت إلى برج العرب
الأهلي يعلن الزي البديل في الموسم الجديد (صورة)
قائمة بيراميدز.. عودة أنتوي وغياب جبر أمام بطل الجزائر
ماذا طلب فايلر من لاعبيه قبل المهمة الأفريقية؟
مصابو الأهلي.. جاهزية سعد ومحمد محمود.. وأزارو ينتظم في التدريبات
تقارير توضح موقف مشاركة ميسي أمام خيتافي
كيف تابعت الصحف الإنجليزية خلاف صلاح مع اتحاد الكرة بشأن حفل The Best؟
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