الأهلي ينعي عدلي القيعي في وفاة شقيقه

توفى حسين القيعى شقيق “عدلى القيعى ” مدير إدارة التعاقدات بالنادى الأهلى مساء أمس الأربعاء، على إثر أزمة صحية تعرض لها على مدار الأيام الماضية . ومن المقرر أن تشهد الساعات المقبلة الإعلان عن كافة تفاصيل تشييع الجنازة. ونعى الأهلي عبر حسابه الرسمي، المهندس عدلي القيعي، وقال: “الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، والسادة أعضاء المجلس، والمدير التنفيذي، وقطاعات النادي الرياضية؛ يتقدمون بخالص التعازي للمهندس عدلي القيعي، مستشار مجلس الإدارة للتعاقدات في وفاة المغفور له — بإذن الله — شقيقه الأستاذ حسين القيعي”. وتابع الحساب: “تغمّد الله الفقيد بواسع رحمته وادخله فسيح جناته، وألهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان، إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.

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