رياضة | بافيتيمبي يقود هجوم الهلال المتوقع أمام التعاون بدوري المحترفين السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بافيتيمبي يقود هجوم الهلال المتوقع أمام التعاون بدوري المحترفين السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي نظيره التعاون؛ مساء اليوم الخميس 26 سبتمبر 2019؛ ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري وكاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

ويسعى الهلال بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو؛ في مواصلة نتائجه المميزة وتحقيق الفوز؛ للإستمرار في صدارة جدول الترتيب.

وكان الهلال حقق فوزا بالجولة السابقة بنتيجة 3-1 على اتحاد جدة؛ ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري وكأس الأمير محمد بن سلمان.

وتأهل الهلال لدور النصف نهائي لدوري أبطال آسيا على حساب مواطنه اتحاد جدة بمجموع لقائي الذهاب والعودة؛ ليواجه السد القطري المتأهل على حساب النصر السعودي بدور الثمانية لدوري أبطال آسيا.

واختتم الفريق تدريباته مساء أمس في حضور نجمه محمد الشلهوب والذي غاب عن المران أول أمس؛ لمشاركته في حملة دعائية بالامارات العربية المتحدة.

وكان الشلهوب وصل إلى مدينة دبي الاثنين الماضي، تزامناً مع حصول الفريق على إجازة ليوم واحد.

على جانب آخر؛ تلقى نادي الهلال السعودي، صدمة قوية، وذلك بعدما تم الإعلان بشكل شبه رسمي عن إمكانية غياب نجم الفريق عن مباراة النادي المقبل أمام نادي التعاون السعودي في الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

وكان نادي الهلال السعودي قد نجح في تحقيق فوز هام على حساب نادي اتحاد جدة، وذلك في الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ليتصدر الزعيم بطولة الدوري حتى الآن برصيد 10 نقاط، بفارق 3 نقاط كاملة عن صاحب المركز الثاني.

وأشارت التقارير الإعلامية، إلى أن الصدمة التي تعرضت لها جماهير الهلال السعودي، هي غياب نجم الفريق البيروفي، أندرية كاريلو، عن تدريبات الفريق في اليومين الماضيين، وهو ما يجعل اللاعب مهددا بالغياب عن مباراة التعاون المقبلة.

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وذكرت تقارير صحفية، أن اللاعب قد تلقى جلسة علاج طبيعي في مستشفى النادي، ولكنه حتى الآن لازال يشعر بألم طفيف في عضلة الفخذ، وربما لن يكون اللاعب قادر على المشاركة في تدريبات الفريق في الساعات المقبلة، مما يزيد من فرص عدم لحاقه بمباراة التعاون.

وفي سياق آخر، قالت تقارير صحفية، إن نادي الهلال السعودي قد أستعاد لاعب خط وسط الفريق الأول في النادي، عبدالله عطيف، والذي أصبح جاهز الآن لخوض المباريات مع الفريق بداية من مباراة الزعيم أمام التعاون.

ويذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن عن كون مباراة الهلال والتعاون في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سوف تقام مساء اليوم الخميس والموافق 26 سبتمبر الجاري في العاصمة السعودية الرياض.

ومن المتوقع أن يبدأ لوشيسكو؛ مباراة التعاون بتشكيل مكون بكلا من:-

في حراسة المرمى : عبدالله المعيوف.

في خط الدفاع : جانج هيون سو ، علي آل بليهي ، ياسر الشهراني و محمد البريك.

في خط الوسط : محمد كنو ، سالم الدوسري ، أندريا كاريلو ، سلمان الفرج و سيباستيان جيوفينكو.

في خط الهجوم : بافيتيمبي جونيز.