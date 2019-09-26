رياضة | مدرب الهلال السعودي يحصد جائزة الأفضل قبل مواجهة التعاون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الهلال السعودي يحصد جائزة الأفضل قبل مواجهة التعاون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي؛ قائمة الأفضل بين مدربين ولاعبي دوري المحترفين؛ حسب تقييم موقع "دوري بلس" السعودي.

يأتي ذلك قبل ساعات من مواجهة الفريق الهلالي لنظيره التعاون؛ ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتصدر رازفان القائمة للأفضل؛ بعدما حصل على تقييم 7.37 خلال الأربع مباريات الأولى في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي تمكن فيها رازفان من تسجيل 3 انتصارات وتعادل وحيد.

فيما احتل التونسي اسكندر القصري مدرب العدالة المرتبة الثانية، بتقييم بلغ مجموعه 7.08 وذلك بعد تحقيقه انتصارين، وتعادل واحد، وخسارة واحدة، بينما جاء خالد العطوي مدرب الاتفاق المرتبة الثالثة، والذي كسب خلال مشواره مباراتين، وتلقى خسارتين، وبلغ إجمالي تقييم العطوي 6.89

ورفضت إدارة نادي الهلال السعودي؛ إبلاغ لاعبي الفريق الأول لكرة القدم؛ بالمكافآت الاستثنائية قبل المباريات أو لوسائل الإعلام بعدها.

وذكرت صحيفة "الرياضية السعودية"؛ أن خطوة إدارة الهلال؛ جاءت لتجنيب الفريق الأول لكرة القدم الضغوط، وإضفاء السرية على شؤونه الداخلية.

وأضافت الصحيفة عن غياب محمد الشلهوب قائد الهلال بالتدريب الأخير؛ أنه قام بإبلاغ المدير الإداري؛ لتصويره إعلاناً دعائياً لشركة “إعمار” العقارية الإماراتية، الراعي الرئيس للفريق.

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وكان الشلهوب وصل إلى مدينة دبي الاثنين الماضي، تزامناً مع حصول الفريق على إجازة ليوم واحد.

على جانب آخر؛ تلقى نادي الهلال السعودي، صدمة قوية، وذلك بعدما تم الإعلان بشكل شبه رسمي عن إمكانية غياب نجم الفريق عن مباراة النادي المقبل أمام نادي التعاون السعودي في الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

وكان نادي الهلال السعودي قد نجح في تحقيق فوز هام على حساب نادي اتحاد جدة، وذلك في الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ليتصدر الزعيم بطولة الدوري حتى الآن برصيد 10 نقاط، بفارق 3 نقاط كاملة عن صاحب المركز الثاني.

وأشارت التقارير الإعلامية، إلى أن الصدمة التي تعرضت لها جماهير الهلال السعودي، هي غياب نجم الفريق البيروفي، أندرية كاريلو، عن تدريبات الفريق في اليومين الماضيين، وهو ما يجعل اللاعب مهددا بالغياب عن مباراة التعاون المقبلة.

وذكرت تقارير صحفية، أن اللاعب قد تلقى جلسة علاج طبيعي في مستشفى النادي، ولكنه حتى الآن لازال يشعر بألم طفيف في عضلة الفخذ، وربما لن يكون اللاعب قادر على المشاركة في تدريبات الفريق في الساعات المقبلة، مما يزيد من فرص عدم لحاقه بمباراة التعاون.

وفي سياق آخر، قالت تقارير صحفية، إن نادي الهلال السعودي قد أستعاد لاعب خط وسط الفريق الأول في النادي، عبدالله عطيف، والذي أصبح جاهز الآن لخوض المباريات مع الفريق بداية من مباراة الزعيم أمام التعاون.

ويذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن عن كون مباراة الهلال والتعاون في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سوف تقام مساء اليوم الخميس والموافق 26 سبتمبر الجاري في العاصمة السعودية الرياض.