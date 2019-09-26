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رياضة | بتحذير طبي.. ميسي يغيب 10 أيام عن برشلونة

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بتحذير طبي.. يغيب 10 أيام عن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادي برشلونة الإسباني، في بيان رسمي نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بشأن الإصابة التي تعرض لها في مواجهة فياريال أول أمس في . وشارك ميسي للمرة الأولى بشكل أساسي مع برشلونة في مواجهة فياريال، منذ عودته من الإصابة التي لحقت به على مستوى ساقه الأيمن قبل بداية الموسم الجاري. 

وأعلن برشلونة، عن إصابة ميسي هي عبارة تمدد أو (استطالة) في العضلة المقربة في الساق اليسرى، وليس تمزق كما أشارت بعض التقارير في الساعات الأخيرة. وفي نفس السياق قال الطبيب بيدرو لويس ريبول المختص في إصابات الملاعب، إصابة ميسي بسبب إجهاد العضلة المقربة في الساق اليسرى، اي اجهادها للحد الأقصى.

ويحذر المراقبون "ليونيل" بسبب الإصابة التي لازمته في الفترة الماضية، وتجددها هو أمر مؤلق قد يكلف مسيرة أفضل لاعب في العالم الكثير.  

وقالت إذاعة "راديو كتالونيا" الإسبانية، أن إصابة ميسي ستجعله فقط يغيب عن برشلونة، لمدة 10 أيام فقط، خاصة أنه لا يعاني من تمزق بحسب فحوصات الفريق الكتالوني.

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