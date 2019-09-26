رياضة | الآس تكشف موعد عودة ميسي للملاعب 

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الآس تكشف موعد عودة ميسي للملاعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صحيفة آس الإسبانية، بأن نجم نادي برشلونة ومنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، سيغيب بكل تأكيد عن مباراة الفريق المقبلة أمام نادي خيتافي في الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني لهذا الموسم، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها ليو ميسي في مباراة برشلونة وفياريال الأخيرة، والتي تسببت في خروج اللاعب من الملعب بعد نهاية الشوط الأول مباشرة.

وذكرت الصحيفة الإسبانية، أن مشاركة ميسي في مباراة الأربعاء المقبل أمام إنتر ميلان في الجولة الثانية دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا على أرضية ملعب كامب نو، قد أصبحت في محل شك، وهو الأمر نفسه بالنسبة لمباراة برشلونة أمام إشبيلية في الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني لهذا الموسم.

وأشارت "الآس" في تقريرها إلى كون ميسي سيحاول التعافي من هذه الإصابة بكل الطرق الممكنة، خاصة بعدما غاب اللاعب عن فريقه منذ بداية الموسم، وشارك لأول مرة كأساسي مع برشلونة في مباراة فياريال، ولكن المباراة لم تكن تحمل بشرى سارة لميسي، حيث تعرض اللاعب لإصابة جديدة ومختلفة عن إصابته القديمة، ولكنها بحسب التقارير الأولية قد تجبره على الغياب عن الملعب لمدة شهر على أقل تقدير.

يذكر أن برشلونة سيلعب مباراة قوية في الدوري الإسباني لكرة القدم، وبالتحديد أمام نادي خيتافي خارج أرضية ميدانه، وسيدخل البلوجرانا هذه المباراة مساء السبت المقبل، وهو بدون أبرز نجومه ليونيل ميسي.