رياضة | أندية قطرية تغازل نجم برشلونة.. أول تعليق من اللاعب 

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أندية قطرية تغازل نجم برشلونة.. أول تعليق من اللاعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت شبكة فوكس سبورت العالمية، أن عدة أندية قطرية قد أصبح لديها إهتمام كبير بالحصول على واحد من نجوم نادي برشلونة الإسباني، وذلك في سوق الإنتقالات الشتوية المقبلة، مؤكدة بأن تلك الأندية على إستعداد لتلبية كل الشروط المالية لنادي برشلونة أو لممثلي اللاعب.

وذكرت فوكس سبورت، بأن اللاعب المقصود هو "إيفان راكيتيتش"، والذي أصبح بعيد كل البعد عن المشاركة بشكل أساسي رفقة فريقه برشلونة في هذا الموسم، حيث يبدو بأن اللاعب قد خرج من حساباته مدربه إرنستو فالفيردي في الوقت، وذلك بعدما بات المدرب الإسباني يفضل الثلاثي أرثر ميلو، وفرانكي دي يونج وسيرجيو بوسكيتش في التشكيلة الأساسية لنادي برشلونة في هذه الفترة.

ولكن الشبكة العالمية قالت في تقريرها حول هذه الصفقة، بأن اللاعب قد أخبر بعض المقربين منه، أنه لا يريد بالفعل الذهاب إلى قطر أو إلى دوريات أخرى خارج أوروبا، حيث يعتقد اللاعب أنه لازال قادر على الإستمرار وتقديم أفضل ما لديه في أوروبا في الفترة القادمة.

يذكر أن هناك أندية إنجليزية كانت متهمة باالحصول على خدمات إيفان راكيتيش في الصيف الماضي، وعلى رأسهم مانشستر يونايتد وأرسنال، ولكن النادي الكتالوني قد رفض رحيل اللاعب الكرواتي عن صفوف الفريق، ولكن يبدو بأن الوضع الحالي لن يجعل راكيتش يوافق على تجديد عقده أو البقاء في صفوف النادي في الفترة القادمة.