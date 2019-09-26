رياضة | على رأسهم "كوتينيو وسانشيز".. ماركا تكشف عن تشيكلة أسوء لاعبي العالم في 2019 

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر على رأسهم "كوتينيو وسانشيز".. ماركا تكشف عن تشيكلة أسوء لاعبي العالم في 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن أسوء تشكيلة لعام 2019، والتي ضمت اللاعبين الذين قدموا أداء أقل بقليل من مستواهم المعهود أو المستوى المنتظر منهم خلال عام 2019، وهذا بعد ساعات قليلة من إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم عن التشكيلة المثالية لعام 2019، والتي شهدت تواجد كلًا من: إليسون في حراسة المرمى، وأمامه خط دفاع مكون من راموس وفان دايك ومارسيلو ودي ليخت، وفي خط الوسط، تواجد الثلاثي إيدين هازارد ودي يونج ولوكا مودريتش، وفي خط المقدمة تواجد ليونيل ميسي ، وكيليان مبابي، وكريستيانو رونالدو.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم كان قد عقد حفل ضخم في إحدى المسارح التاريخية في مدينة ميلانو الإيطالية، وذلك من أجل إعلان أسماء التشكيلة المثالية لسنة 2019، وكذلك الإعلان عن إسم الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم، والتي نجح ليونيل ميسي نجم برشلونة في خطفها بعد منافسة قوية مع فان دايك وكريستيانو رونالدو.

أما عن تشكيلة الماركا لأسوء اللاعبين في العام الماضي فقد ضمت 11 لاعب لم ينجحوا في إقناع جماهير ناديهم طوال الموسم، وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

حراسة المرمى: كاريوس

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خط الدفاع، فيل جونز، كورزاوا، موستافي، ستيفان ليشتستاينر

خط الوسط: كوتينيو، ريناتو سانشيز، فريد

خط الهجوم: إليكسس سانشير، خافير باستوري، بروميس