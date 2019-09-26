رياضة | حصاد أخبار دوري القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حصاد أخبار دوري القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل أندية دوري القسم الثاني، بالصعيد، والقاهرة، وبحري، فترة الإعداد لإنطلاق الموسم الجديد، الذي لم يتحدد موعده من جانب لجنة مسابقات الإتحاد المصري لكرة القدم.

ويقدم "الخليج 365 الرياضي" نشرة أخبار دوري القسم الثاني، والتي تبرز أهم الأخبار في الأندية التي تسعد للمسابقة.

جلسة في جمهورية شبين

عقد أحمد خيري، مدير الكرة، لفريق جمهورية شبين، جلسه من اللاعبين، طالبهم خلالها بضرورة الإلتزام وعدم الغياب عن التدريبات دون إذن، مؤكداً على تطبيق لائحة العقوبات على المخالفين، كما إنضم أحمد أمين لاعب وسط الشمس، إلى صفوف الفريق المنوفي .

الألومنيوم يواجه أهلي المنشأة

يلتقي فريق الألومنيوم أمام فريق أهلي المنشأة، في مباراة ودية عصر الخميس، وسبق للألومنيوم التعادل مؤخراً مع قفط بدون أهداف، والهزيمة من المدينة المنورة بهدف نظيف، كما حصل الفريق خدمات إبراهيم ماجد، لاعب وسط المصري البورسعيدي، في صفقة انتقال حر

مدافع المريخ في سيراميكا

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إنضم محمد جمعه شيكا مدافع نادي المريخ البورسعيدي، إلى صفوف نادي سيراميكا لمدة 3 مواسم مقابل 500 ألف جنية، ويعد اللاعب من مواليد 1994، ولعب من قبل في أندية إنبي، والإتصالات، والبنك الأهلي.

تعادل أبو قير مع شباب الحمام

تعادل أبو قير مع فريق مركز شباب الحمام، بهدف لكل منهما، خلال المباراة الودية التي أقيمت، استعدادًا للموسم الجديد، تقدم مصطفى الخواجه، لفريق أبو قير خلال الشوط الأول، وتعادل أبناء الحمام في الشوط الثاني عن طريق يوسف جويده.

البنك الأهلي يخوض مبارتان وديتان

قرر فريق البنك الأهلي خوض مبارتان وديتان، أمام النصر عصر الخميس، ومع سرس الليان يوم السبت المقبل، استعداداً للموسم الجديد.

كوكاكولا يواجه دكرنس

يلعب فريق كوكاكولا مع نظيره فريق دكرنس عصر الخميس في الإسماعيلية، ضمن استعداات الفريقان للقسم الثاني