- 1/2
- 2/2
حكم يحتسب 28 دقيقة وقت بدل ضائع فى مباراة بكأس الرابطة الإنجليزية
الخميس 26 سبتمبر 2019
كتب
الخليج 365
شهدت مباراة بيرتن ألبيون من الدرجة الثالثة مع نظيره فريق بورنموث، واقعة غريبة على ملاعب كرة القدم، والتى جمعت الفريقين مساء الأربعاء على ملعب "بيريلى ستاديوم"، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس الرابطة الإنجليزية.
واحتسب حكم مباراة بيرتن ألبيون مع ضيفه بورنموث، 28 دقيقة وقت بدل ضائع، بعد أن تسببت الإضاءة الخاصة بملعب المباراة، فى تعطل اللقاء، حتى إصلاح المشكلة.
ونجح فريق بيرتن ألبيون، فى تحقيق المفاجأة وأقصى فريق بورنموث من دور الـ32، بالفوز عليه بنتيجة 2 – 0.
ويواجه فريق الدرجة الثالثة، نظيره فريق ليستر سيتي فى دور الـ16 من البطولة.
كانت هذه تفاصيل خبر حكم يحتسب 28 دقيقة وقت بدل ضائع فى مباراة بكأس الرابطة الإنجليزية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.