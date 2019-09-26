حكم يحتسب 28 دقيقة وقت بدل ضائع فى مباراة بكأس الرابطة الإنجليزية

الخميس 26 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

شهدت مباراة بيرتن ألبيون من الدرجة الثالثة مع نظيره فريق بورنموث، واقعة غريبة على ملاعب كرة القدم، والتى جمعت الفريقين مساء الأربعاء على ملعب "بيريلى ستاديوم"، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس الرابطة الإنجليزية.



واحتسب حكم مباراة بيرتن ألبيون مع ضيفه بورنموث، 28 دقيقة وقت بدل ضائع، بعد أن تسببت الإضاءة الخاصة بملعب المباراة، فى تعطل اللقاء، حتى إصلاح المشكلة.

Advertisements

ونجح فريق بيرتن ألبيون، فى تحقيق المفاجأة وأقصى فريق بورنموث من دور الـ32، بالفوز عليه بنتيجة 2 – 0.

ويواجه فريق الدرجة الثالثة، نظيره فريق ليستر سيتي فى دور الـ16 من البطولة.