شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..منتخبات البطولة العربية لكرة السرعة تبدأ التدريب بنادى الصيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ اليوم الخميس المنتخبات المشاركة فى البطولة العربية الثامنة لكرة السرعة، تدريباتها على الصالة المغطاة بنادى الصيد قبيل انطلاق البطولة بشكل رسمى غداً الجمعة.

وتقام البطولة العربية الثامنة لكرة السرعة على ملاعب نادى الصيد بمدينة 6 أكتوبر خلال الفترة من 25 حتى 30 سبتمبر الجارى.

ووصلت المنتخبات المشاركة فى البطولة العربية للسرعة أمس الاربعاء وهى 12 منتخبًا هم "الجزائر – ليبيا - السودان - المغرب – الأردن - لبنان - اليمن - البحرين - الإمارات - السعودية - جزر القمر - إضافة إلى مصر".

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وتسعى مصر للحفاظ على لقبها الذى تسيطر عليه منذ بداية البطولة حتى الآن.

ومن جانبه أعرب المستشار عمرو حسين رئيس الاتحادين المصرى والعربى لكرة السرعة عن شكره لجميع الوفود المشاركة فى البطولة متمنيًا لهم قضاء وقت ممتع فى القاهرة، مشيدًا بالطفرة التى حققتها اللعبة خلال الأعوام الماضية وانتشارها بين ربوع العالم العربى.

وأضاف حسين أنه يعمل على توسيع رقعة الممارسين للعبة فى الوطن العربى، موضحًا أن الأمور سارت بشكل مميز خلال الأعوام الماضية.