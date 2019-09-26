شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس الأهلى يشبه قمة الأهلى والزمالك بـ"كلاسيكو" الريال وبرشلونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى ميشيل ياناكون مدرب حراس الأهلى سعادته، بعمله كمدرب حراس للنادي الأهلى، مشدداً أن الجهاز الفني يعمل بكل قوة لحصد البطولات مع الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وقال مدرب حراس الأهلى فى تصريحات لموقع وال فوت البلجيكي :"الفوز ببطولة السوبر سيمنحنا دفعة معنوية كبيرة..الأمور حتى الآن تسير بشكل جيد..بطولة الدوري ودورى أبطال افريقيا على رأس اهدافنا فى الفترة المقبلة"

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وشدد ميشيل أن قمة الأهلى والزمالك لا تقل عن ديربي ريال مدريد وبرشلونة على المستوى الافريقي، مؤكداً أن الجماهير فى مصر تعشق كرة القدم وتقدم كل الدعم للاعبين.

كان الأهلى هزم الزمالك 3-2 وتوج بالسوبر المحلى للمرة الحادية عشر فى تاريخه.