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إصابة مدبولى وغموض موقفه من مواجهة الإسماعيلى والأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض أحمد مدبولى جناح وصانع ألعاب الإسماعيلى للإصابة بكدمة فى عضلة “الألية” بالظهر ومؤخرة الفقرى على هامش المران الرئيسى.

ويبذل الجهاز الطبى جهودا من أجل سرعة تجهيزه لمباراة أهلى بنى غازى الليبى المقرر لها يوم الجمعة المقبل ، فى إطار إياب دور الــ32 ببطولة كأس محمد السادس للاندية الأبطال.

وسجل مدبولى هدفا فى لقاء الذهاب الذى انتهى بانتصار الفريق بأربعة أهداف مقابل هدفين.

كان الإسماعيلى فاز على الجونة بهدف نظيف فى افتتاح مشوارهما بالدورى العام.

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