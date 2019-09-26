شكرا لقرائتكم خبر عن الأخضر يواجه فلسطين في الأردن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

توصل الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى اتفاق نهائي مع الاتحاد الفلسطيني على إقامة مباراة المنتخبين التي ستقام ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في العاصمة الأردنية عمّان.

والتقى رئيس اتحاد الكرة ياسر المسحل برئيس الاتحاد الفلسطيني اللواء جبريل الرجوب قبل أيام في العاصمة الأردنية عمّان وبحثا مكان إقامة المباراة، في الوقت الذي أكدت المصادر أن الموافقة الفلسطينية ارتبطت بأن تكون مباراة الدور الثاني على أرض محايدة. وينتظر الاتحادان إنهاء كافة الإجراءات الإدارية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم لإعلان نقل المباراة. وأكد المسحل في تصريحات إعلامية سابقة أن هناك تواصلا مع الرجوب من أجل الوصول إلى اتفاق بهذا الشأن، مؤكداً أن هناك تنسيقاً للتوصل إلى اتفاق في ظل العلاقة المميزة بين الاتحادين.

وكانت أزمة اشتعلت خلال التصفيات الماضية 2018 بعدما أوقعت القرعة المنتخبين في نفس المجموعة، قبل أن يصدر الاتحاد الدولي قراره بنقل مباراة المنتخبين قبل إقامتها بيوم إلى ملعب محايد وتأجيلها يوم، وذلك عبر بيان صحفي أكد فيه أن القرار صادر من لجنة الطوارئ في الفيفا. ويستعد الأخضر لمواجهة منتخب سنغافورة يوم 10 أكتوبر القادم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.