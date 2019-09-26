شكرا لقرائتكم خبر عن 4 يعوّضون غياب موسى وجوليانو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)

في الوقت الذي ينتظر وصول الفريق الأول لكرة القدم لنادي النصر جدة مساء اليوم استعدادا لمباراة الأهلي غدا (الجمعة) ضمن الجولة الخامسة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حرصت إدارة النصر على إقامة وليمة عشاء للاعبين والجهازين الفني والإداري بحضور رئيس النادي الدكتور صفوان السويكت، والمشرف على فريق كرة القدم عبدالرحمن الحلافي لرفع الروح المعنوية للفريق قبل مواجهة الكلاسيكو.

ميدانيا، واصل الفريق استعداده لمباراة الأهلي، وحرص المدرب على تجهيز بديلين للمصابين النيجيري أحمد موسى، والبرازيلي جوليانو، إذ يفاضل بين يحيى الشهري وفهد الجميعة ومختار علي وأيمن يحيى، للزج باثنين منهما والإبقاء على اللاعبين الآخرين على دكة البدلاء ورقتين رابحتين.

وسيكتفي الفريق بمران خفيف مساء اليوم الخميس على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود -رحمه الله - قبل مغادرته إلى جدة على متن طائرة خاصة استعدادا للقاء.

وفيما بدأ المهاجم عبدالفتاح آدم الدخول إلى التدريبات الجماعية إلا أنه لن يتمكن من المشاركة في لقاء الأهلي لعدم اكتمال الجاهزية البدنية.