النمور يتعاهدون على الفوز

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) تعاهد لاعبو الفريق الاتحادي على العودة للانتصارات بدءا من مباراة الشباب غدا، والتي ستقام على استاد الملك فهد الدولي بالرياض ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير تعاهد لاعبو الفريق الاتحادي على العودة للانتصارات بدءا من مباراة الشباب غدا، والتي ستقام على استاد الملك فهد الدولي بالرياض ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ووعد اللاعبون رئيس النادي أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي والرئيس التنفيذي للنادي حمد الصنيع ومدير الفريق أسامة المولد والمدرب سييرا، ببذل الجهود الفنية الكبيرة من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، والسير نحو المراكز الأمامية في سلم ترتيب فرق الدوري. وكان الرئيس الاتحادي أنمار الحائلي جدد ثقته في اللاعبين وقدرتهم على العودة للانتصارات وحصد النقاط والمنافسة على لقب الدوري. وستغادر بعثة الفريق ظهر اليوم (الخميس) من جدة متوجهة إلى العاصمة الرياض واستكمال التحضيرات الفنية النهائية لمواجهة الشباب القادمة. وسيكتفي المدرب سييرا بمران خفيف سيركز من خلاله على الانضباط الفني والتركيز النفسي أثناء مجريات المباراة. وكان المدرب الاتحادي اعتمد النهج الفني المناسب للقاء الشباب، والتشكيلة الأساسية التي ستشهد تغييرات فنية في خطي الدفاع والوسط بما يتناسب مع الأسلوب الفني الذي سيلعب به في المواجهة المرتقبة، والتي يطمح خلالها لتحقيق الانتصار وحصد ثلاث نقاط مهمة تساهم في عودة الاستقرار الفني لفريقه الذي يتطلع للمنافسة على البطولات محليا وعربيا.



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