شكرا لقرائتكم خبر عن الموركي يتراجع ويقود مدرجات الوحدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة) تقرر أن يعود رئيس مشجعي الوحدة عاطي الموركي إلى مدرجات ملعب مدينة الملك عبدالعزيز تقرر أن يعود رئيس مشجعي الوحدة عاطي الموركي إلى مدرجات ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع لقيادة مشجعي فريق الوحدة مجدداً، بداية من لقاء الغد الذي يجمع الوحدة والفتح ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك عقب إعلانه اعتزال المدرجات وغيابه عن لقاءي فريقه الأخيرين أمام الاتفاق وأبها، إثر اختلافات في وجهات النظر بين الموركي ورئيس النادي سلطان أزهر، قبل أن تتم تسوية كافة الخلافات من خلال اجتماع بين الطرفين في منزل الرئيس السابق عبدالوهاب صبان. واتفق الموركي ورئيس النادي سلطان أزهر على إغلاق صفحة الخلافات تماماً والتركيز في الفترة القادمة على مستقبل النادي، وضرورة تكاتف جميع الوحداويين خلف فريقهم لمواصلة طريق الانتصارات والنجاح في تحقيق تطلعات المدرج الوحداوي في نهاية الموسم الرياضي.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الموركي يتراجع ويقود مدرجات الوحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.