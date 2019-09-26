شكرا لقرائتكم خبر عن دورينا بلا «انضباط» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

تسبب عدم نشر آلية إعلان قرارات لجنة الانضباط والأخلاق من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم في اشتعال أزمة كبيرة في الشارع الرياضي، وهو الأمر الذي كان من المفترض تفاديه من قبل مسيري اتحاد الكرة بتوضيح الآلية قبل بداية الموسم.

وبحسب أمين عام اتحاد الكرة إبراهيم القاسم فإن هناك آلية جديدة سيتم العمل بها هذا الموسم، وهي نشر القرارات عبر موقع الاتحاد السعودي لكرة القدم دون نشرها في الحساب الرسمي عبر موقع «تويتر»، في الوقت الذي أكد أن العمل لا يزال جاريا على إنشاء الصفحة. وجاء تصريح القاسم التلفزيوني لقناة العربية بعد أيام من اشتعال أزمة إعلامية حول التأخر في إصدار عدد من قرارات الجولات الأربع الأولى. ولم تخل الجولات الأربع الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من اللقطات الجدلية والقرارات المتوقع صدورها من تأخر نزول لاعبين أو عدم حمل البطاقات التعريفية وخلافه، إلا أن اللجنة، وبحسب مصادر إعلامية، لن تصدر أيا من تلك القرارات في إشارة واضحة إلى أن هناك حالة عدم استقرار تسود لجنة الانضباط. واشتعلت أمس الأول قضية استقالة نائب رئيس اللجنة الدكتور عيسى العيسى، إلا أن مصادر لـ«الخليج 365» أكدت أن استقالة العيسى جاءت قبل بداية الموسم الرياضي، وأن الاتحاد السعودي رأى عدم إعلان الاستقالة لانتهاء الموسم. وينتظر أن يعلن اتحاد القدم برئاسة ياسر المسحل اكتمال صفحة قرارات لجنة الانضباط في الموقع الرسمي، إذ سيتم نشر كافة القرارات على عكس الموسم الماضي الذي شهد إعلان القرارات الجدلية.

وكانت آراء الجماهير الرياضية اختلفت في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلا أنها اتفقت أن اتحاد القدم تأخر كثيراً في حسم مصير آلية إعلان القرارات، مؤكدين أن مثل هذه الإجراءات الإدارية كان من الأولى حلها قبل بداية الموسم الرياضي.