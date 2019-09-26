السكري يهدد الزعيم

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جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

بمواجهة مثيرة تجمع المتصدر الهلال بضيفه التعاون على استاد جامعة الملك سعود عند الساعة 6:15م تنطلق مساء اليوم (الخميس) لقاءات الجولة الخامسة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كما يستضيف أبها نظيره الاتفاق عند الساعة 6:45م على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة.

الهلال والتعاون

يخوض فريق الهلال لقاء صعباً أمام جمهوره، حين يلاقي بطل كأس الملك فريق التعاون، ويدخل فريق الهلال هذا اللقاء متربعاً على صدارة الدوري برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل وحيد، وسجل مهاجموه 13 هدفا كأقوى هجوم، فيما ولج مرماه 4 أهداف، أما فريق التعاون فإنه خاض لقاءين فقط فاز في أحدهما وتعادل في الآخر، ويملك 4 نقاط، ويحتل المركز العاشر، وسجل مهاجموه 4 أهداف، وولجت مرماه 3 أهداف.

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ورغم أن التاريخ يميل للزعيم إلا أن التعاون تمكن من إلحاق الخسارة بالهلال في آخر لقاءين في الموسم الماضي بينتجية 5/‏ صفر في دور الأربعة لكأس الملك، وكذلك في الدور الثاني لدوري المحترفين بهدفين نظيفين، وقد تقابل الفريقان في 18 مواجهة في دوري المحترفين، تمكن الزعيم من الفوز في 12 مباراة، فيما حقق التعاون الفوز في لقاءين، وانتهت 4 لقاءات بالتعادل، واستطاع لاعبو الهلال أن يحرزوا 32 هدفاً، فيما سجل لاعبو التعاون 17 هدفاً.

أبها والاتفاق

على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة يدخل فريق أبها لقاءه أمام ضيفه الاتفاق محتلاً المركز 11 برصيد 4 نقاط جمعها من فوز وتعادل وخسارتين، وأحرز هجومه 6 أهداف، وولج مرماه 8 أهداف، ويسعى الفريق لتعويض خسارته في الجولة الماضية أمام العدالة، وتحسين مركزه في الدوري، أما ضيفه الاتفاق فإنه يدخل هذا اللقاء محتلاً المركز السادس برصيد 6 نقاط بعد فوزين وخسارتين، ويملك هجومه 9 أهداف كثاني أقوى هجوم متساوياً مع العدالة وخلف الهلال، وولجت شباكه 3 أهداف، ويطمع الفريق للعودة لطريق الانتصارات بعد خسارته في الجولة الماضية أمام الفيصلي بهدف نظيف.