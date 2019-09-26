شكرا لقرائتكم اليوم.. الإسماعيلي يختتم تحضيراته لمواجهة أهلي بني غازي بالبطولة العربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينهي فريق الإسماعيلى استعداداته لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى اليوم الخميس، في المباراة المقرر لها الخامسة عصر غداً الجمعة على ملعب بن جنات بالمنستير، فى إياب الدور 32 من البطولة العربية نظرا لعدم استقرار الأوضاع الأمنية فى ليبيا

وكانت مباراة الذهاب التى أٌقيمت على استاد الإسماعيلية انتهت بفوز الدراويش بأربعة أهداف مقابل هدفين، ويكفى للدراويش التعادل فى تونس أو حتى الخسارة بهدف نظيف من أجل حسم التأهل لدور الــ16 بالبطولة

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وأجرى المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى، اتصالًا هاتفيًا بالمستشار محمد الكلية رئيس البعثة، للاطمئنان على أعضاء الفريق خلال تواجدها في تونس.

وقام الإتحاد العربى لكرة القدم بتعيين الحكم الدولى التونسى هيثم قيراط لإدارة مباراة أهلى بنغازى الليبى مع الإسماعيلى، ويعاون الدولى التونسى كل من فوزى الجريدى ومحمد بكير، فيما سيكون سليم بلخواص حكما رابعا بجانب رضا كريم.