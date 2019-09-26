شكرا لقرائتكم موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون فى أبطال أفريقيا ببرج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبلغ مسئولى نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" بموافقة الجهات الأمنية على إقامة مباراة الفريق أمام جينيراسيون السنغالى فى إياب دور الـ32 لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الأحد المقبل 29-9-2019 بملعب استاد برج العرب فى إياب دور الـ32 لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال.

وخسر الزمالك بهدفي لهدفين فى المباراة التى جمعته فى ذهاب نفس الدور حيث استطاع مصطفى محمد مهاجم الفريق فى تقليص فارق الهدفين ليمنح المارد الأبيض طوق النجاة وقبلة الحياة ببطولة أفريقيا للأندية الأبطال.

Advertisements

موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون فى أبطال أفريقيا ببرج العرب

ويستعد الفريق الكروي الأول بنادى الزمالك الى خوض المباراة المقبلة بقيادة المدير الفنى الصربى ميتشو الذى يسعى الى ايجاد التوليفة السحرية للقضاء مبكراً على المنافس السنغالى خاصة وان الفريق بحاجة الى هدف واحد فقط للعبور الى الدور التالي.

وخاض مساء الأربعاء فريق الزمالك تدريبه ضمن الاستعدادات لمواجهة فريق جينيراسيون السنغالي حيث وضح حالة التركيز الشديدة على اللاعبين والجهاز الفنى لإسعاد الجماهير.