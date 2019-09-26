شكرا لقرائتكم الزمالك ضد جينيراسيون .. مرتضى منصور ينتظر زيادة الجماهير فى مباراة الأحد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع داخل نادى الزمالك أنه هناك محاولات مستمرة من مرتضى منصور رئيس النادى لزيادة عدد جماهير القلعة البيضاء فى مباراة جينيراسيون المقررة ببطولة افريقيا للأندية الأبطال.

ووافقت الجهات الأمنية على إقامة مباراة الزمالك ضد جينيراسيون فى اياب دور الـ32 لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال بحضور 5 الآف مشجع فقط.

وصرح مرتضى منصور رئيس الزمالك فى تصريحات تلفزيونية بالأمس أنه يأمل فى موافقة الأمن على زيادة عدد الجماهير الى 20 ألف مشجع فى المباراة المقبلة.

ميتشو يراهن على بن شرقى لعبور بطل السنغال

يراهن الصربى ميتشو المدير الفنى لفريق الزمالك على لاعبه المغربى أشرف بنشرقي فى عبور الفريق لدور 32 ببطولة أفريقيا للأندية الأبطال.

وعقد المدرب الصربى مع لاعبه جلسة طالبه خلالها بالشراسة الهجومية بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة مؤكدًا أنه يعول الكثير فى قدراته الفنية فى خلخلة دفاعات الفرق المنافسة.

وأكد المدرب الصربي أنه يسعى الى الفوز بأكبر عدد من الأهداف لطمأنة الجماهير فى المباراة المقبلة.

Advertisements

موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون فى أبطال أفريقيا ببرج العرب

أبلغ مسئولى نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور الاتحاد الافريقى لكرة القدم بموافقة الجهات الأمنية على إقامة مباراة الفريق أمام جينيراسيون السنغالى فى إياب دور الـ32 لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الأحد المقبل 29-9-2019 بملعب استاد برج العرب فى إياب دور الـ32 لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال.

وخسر الزمالك بهدفي لهدفين فى المباراة التى جمعته فى ذهاب نفس الدور حيث استطاع مصطفى محمد مهاجم الفريق فى تقليص فارق الهدفين ليمنح المارد الأبيض طوق النجاة وقبلة الحياة ببطولة أفريقيا للأندية الأبطال.

ويستعد الفريق الكروي الأول بنادى الزمالك الى خوض المباراة المقبلة بقيادة المدير الفنى الصربى ميتشو الذى يسعى الى ايجاد التوليفة السحرية للقضاء مبكراً على المنافس السنغالى خاصة وان الفريق بحاجة الى هدف واحد فقط للعبور الى الدور التالي.

وخاض مساء الأربعاء فريق الزمالك تدريبه ضمن الاستعدادات لمواجهة فريق جينيراسيون السنغالي حيث وضح حالة التركيز الشديدة على اللاعبين والجهاز الفنى لإسعاد الجماهير.