شكرا لقرائتكم الزمالك ضد جينيراسيون .. ميتشو يراهن على بن شرقى لعبور بطل السنغال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يراهن الصربى ميتشو المدير الفنى لفريق الزمالك على لاعبه المغربى أشرف بنشرقي فى عبور الفريق لدور 32 ببطولة أفريقيا للأندية الأبطال.

وعقد المدرب الصربى مع لاعبه جلسة طالبه خلالها بالشراسة الهجومية بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة مؤكدًا أنه يعول الكثير فى قدراته الفنية فى خلخلة دفاعات الفرق المنافسة.

وأكد المدرب الصربي أنه يسعى الى الفوز بأكبر عدد من الأهداف لطمأنة الجماهير فى المباراة المقبلة.

موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون فى أبطال أفريقيا ببرج العرب

أبلغ مسئولى نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور الاتحاد الافريقى لكرة القدم بموافقة الجهات الأمنية على إقامة مباراة الفريق أمام جينيراسيون السنغالى فى إياب دور الـ32 لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال.

Advertisements

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الأحد المقبل 29-9-2019 بملعب استاد برج العرب فى إياب دور الـ32 لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال.

وخسر الزمالك بهدفي لهدفين فى المباراة التى جمعته فى ذهاب نفس الدور حيث استطاع مصطفى محمد مهاجم الفريق فى تقليص فارق الهدفين ليمنح المارد الأبيض طوق النجاة وقبلة الحياة ببطولة أفريقيا للأندية الأبطال.

ويستعد الفريق الكروي الأول بنادى الزمالك الى خوض المباراة المقبلة بقيادة المدير الفنى الصربى ميتشو الذى يسعى الى ايجاد التوليفة السحرية للقضاء مبكراً على المنافس السنغالى خاصة وان الفريق بحاجة الى هدف واحد فقط للعبور الى الدور التالي.

وخاض مساء الأربعاء فريق الزمالك تدريبه ضمن الاستعدادات لمواجهة فريق جينيراسيون السنغالي حيث وضح حالة التركيز الشديدة على اللاعبين والجهاز الفنى لإسعاد الجماهير.