شكرا لقرائتكم مباريات الجولة الثالثة بدوري الجمهورية مواليد 2004.. الأهلي ضيف دجلة والزمالك يستدرج الإنتاج... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تبدأ منافسات الجولة الثالثة بدوري الجمهورية مواليد 2004 اليوم الخميس باقامة 6 مباريات فيما يحصل فريق سموحة على راحة.

يستضيف وادي دجلة نظيره الأهلي في تمام الثالثة عصرا بمقر وادي دجلة في التجمع الأول، في حين تنطلق باقي المنافسات في تمام الثالثة والنصف.

ويلتقي الزمالك مع نظيره الانتاج الحربي بمقر القلعة البيضاء في ميت عقبة، ويحل المقاولون العرب ضيفا على مصر المقاصة، فيما يواجه بيراميدز فريق طنطا، ويلتقي الجونة مع الاسماعيلي في مدينة السادس من اكتوبر، ويتواجه انبي وحرس الحدود .

وجاءت نقاط فرق 2004 بعد أول جولتين كالتالي:

الأهلي: 6 نقاط

الزمالك: 4 نقاط

الاسماعيلي: نقطة واحدة

وادي دجلة: 3 نقاط

مصر المقاصة: 4 نقاط

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الجونة: نقطة واحدة

المقاولون العرب: 3 نقاط

الانتاج الحربي: نقطة واحدة

حرس الحدود: 3 نقاط

سموحة: نقطة واحدة

انبي: 3 نقاط

طنطا: 3 نقاط

بيراميدز: 0 نقاط