مليحة يواصل التألق ويهزم العين في دوري اليد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

فرض نادي مليحة نفسه قوة لا يستهان بها في دوري اليد، بفوزه على العين أمس الأول في الجولة الرابعة من الدوري بنتيجة 32-26، أي بفارق 5 أهداف، وتعد النتيجة مفاجأة بالنظر إلى أن العين يعد من الأندية العريقة في اللعبة مقارنة بمليحة الذي يشارك للمرة الأولى في مسابقات اليد.

وحظيت مباراة مليحة وضيفه العين بحضور إداري كبير تقدمه عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، ومحمد سلطان الخاصوني رئيس مجلس إدارة مليحة، وسعيد العاجل مدير إدارة التنمية المجتمعية في مجلس الشارقة الرياضي، ونبيل عاشور أمين سر عام اتحاد اليد، وعدد من أعضاء مجلس إدارة مليحة الذين عبروا عن سعادتهم بالفوز الثالث على التوالي لفريق اليد بقيادة المدرب المصري وليد عبدالكافي، ومساعده جمعة العشر، ومدير الفريق يوسف أحمد الحمادي، والمحترف المصري عمر حجاج الشهير بلقب «أبوتريكة»، والمقيم الأردني صدام عمران ونجوم الفريق المخضرمين أمثال عبدالله الشميطري وعلي ثاني. وأسفرت بقية المباريات عن فوز الشارقة على ضيفه الوحدة 37-18 وفوز شباب الأهلي على الجزيرة 27-22، والوصل على الظفرة 29-22، والنصر على بني ياس 37-24، ليصبح ترتيب الفرق على النحو التالي: الشارقة في الصدارة برصيد 12 نقطة بفارق الأهداف عن شباب الأهلي الثاني برصيد 12 نقطة، والوصل الثالث برصيد 12 نقطة أيضاً.

ويتوقف الدوري خلال الأيام القادمة نظراً لتجمع المنتخب الأول الذي تم الإعلان عنه خلال الأيام الثلاثة القادمة في صالتي ناديي الشارقة والوصل، واللاعبون الذين وقع عليهم الاختيار للتجمع هم: فراس محمد، وأحمد هلال، وإبراهيم القرص، وأحمد عبدالله، وخالد سعيد، ومحمد إسماعيل طاهر (نادي الشارقة)، ورحمة غالب، ومحمد سعيد، وشهاب غلوم، وعبدالله خميس، وراشد سعيد (النصر)، وأحمد حسين وبلال مال الله (الوصل)، ومرزوق أحمد، ويوسف بلال، ووحيد مراد، وعيسى البناي، وعبدالرحمن خميس (شباب الأهلي)، وعبدالله بن عوض (مليحة)، وعبدالحميد الجنيبي (الجزيرة)، وعبدالله عبدالرحمن، وعبدالله عمر (العين).