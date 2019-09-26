شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه دجلة والزمالك مع الإنتاج.. منافسات دوري الجمهورية مواليد 2004 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تنطلق اليوم الخميس منافسات الجولة الثالثة بدوري الجمهورية مواليد 2004 باقامة 6 مباريات فيما يحصل فريقي سموحة على راحة.

ويستضيف وادي دجلة نظيره النادي الأهلي في تمام الثالثة عصرا بمقر وادي دجلة في التجمع الأول، في حين تنطلق باقي المنافسات في تمام الثالثة والنصف.

ويستضيف نادي الزمالك نظيره الانتاج الحربي بمقر القلعة البيضاء في ميت عقبة، ويحل المقاولون العرب ضيفا على مصر المقاصة، فيما يواجه بيراميدز فريق طنطا، ويلتقي الجونة مع الاسماعيلي في مدينة السادس من اكتوبر، ويتواجه انبي وحرس الحدود .

وجاءت نقاط فرق 2004 بعد أول جولتين كالتالي:

الأهلي: 6 نقاط

الزمالك: 4 نقاط

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الاسماعيلي: نقطة واحدة

وادي دجلة: 3 نقاط

مصر المقاصة: 4 نقاط

الجونة: نقطة واحدة

المقاولون العرب: 3 نقاط

الانتاج الحربي: نقطة واحدة

حرس الحدود: 3 نقاط

سموحة: نقطة واحدة

انبي: 3 نقاط

طنطا: 3 نقاط

بيراميدز: 0 نقاط