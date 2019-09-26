صور.. الاتحاد السكندرى يختتم تدريباته لمواجهة العربى الكويتى ببرج العرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم الفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى تدريباته على ملعب برج العرب تحت قياده مديره الفنى طلعت يوسف استعدادا للقاء العودة أمام العربى الكويتى والمقرر له غدا الخميس ببرج العرب فى السابعة مساء. واستمر المران حوالى 60 دقيقة، تضمنت تدريبات خفيفة وتقسيمة لمدة 20 دقيقة فى نهاية المران، وانتهى لقاء الذهاب بهدف مقابل لاشىء لصالح سيد البلد أحرزه خالد قمر. Advertisements

الاتحاد السكندرى



مران الاتحاد السكندرى مران الاتحاد السكندرى ومن المنتظر حضور حوالى 5 آلاف مشجع لمساندة الاتحاد السكندرى غدا. فيما وصل اليوم طائرتين من الكويت بحوالى 500 مشجع بالاضافة الى حضور حشد من الطلاب لمساندة العربى الكويتى ليصل اجمالى الجماهير ألف مشجع.

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