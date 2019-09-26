شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يُجهّز "دكة" الأهلى لمواجهة شبح الإصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي منح الفرصة كاملة للاعبين البدلاء والذين عانوا من أزمة الجلوس على دكة البدلاء طويلاً خلال الفترة الماضية ، واستقر المدرب الجديد للأهلي على منح الفرصة كاملة لهؤلاء اللاعبين لعدة أسباب يأتي فى مقدمتها رغبة المدير الفني الجديد للأهلي في مواجهة شبح الإصابات الذى بدأ يُطارد الفريق بشكل واضح خلال الفترة الماضية حيث تعرض أكثر من لاعب للإصابة المُزعجة أبرزهم محمود متولي ومروان محسن حيث سيغيب كلاهما ما يقرب من خمسة أسابيع.

كما يرغب فايلر إكتشف قدرات لاعبي الفريق والتعرف على أمكانياتهم عن قرّب حتى يكون قراره عادل وحاسم إذا ما أراد إحالة بعضهم للدكة بعد ذلك حال عدم استغلالهم الفرصة التى ستُتاح لهم، وفي هذا الشأن ، علمت ”الخليج 365” أن فايلر تحدث مع جهازه المعاون عن ضرروة مشاهدة ومتابعة جميع اللاعبين المُقيّدين في القائمة على الطبية وفي أكثر من مباراة حتى يكون القرار منطقي وحيادي وبعيداً عن أي تقارير شفهية تلقاها من معاونيه .

وقاد فايلر الاهلي في 3 مباريات حتى الأن هي كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية بملعب الأخير في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أطبا أفريقي والتى فز فيها الأهلي بثنائية نظيفة ثم لزمالك في السوبر المحلي التى حسمها الأحمر لصالحه بثلاثة أهداف لهدفين ثم أمام سموحة أول أمس ، الأثنين، في الجولة الإولى للدوري التى فاز فيها الاهلي بهدف نظيف.

ولم يستقر فايلر على تشكل أساسي للأهلي حتى الأن إذ قام بتغيير أكثر من لاعب خلال المباريات الثلاثة وهو ما فسّره المدرب السويسري برغبته في إكتشاف لاعبيه والتعرف عن لاعبيه عن قَرب وعلى أرض الواقع.