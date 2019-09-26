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محاضرة بالفيديو للاعبى الزمالك لكشف ثغرات بطل السنغال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، على إعادة مشاهدة مباراة الذهاب أمام جينيراسيون فوت، التى أقيمت فى السنغال وانتهت بفوز الأخير بنتيجة 2/1، من أجل الوقوف على الأخطاء الفنية التى وقع فيها، ومحاولة إدراكها قبل خوض مباراة العودة.

ويرغب الخواجة الصربى فى كشف ثغرات الفريق السنغالى، عن طريق مراجهة مباراة الذهاب، من أجل استغلالها فى لقاء العودة، مع تحديد عناصر القوة بالفريق لإيقاف خطورتهم.

ويستعد الزمالك لمواجهة جينيراسيون فوت بطل السنغال، فى الثامنة مساء الأحد المقبل على استاد برج العرب، بحضور 5 ألاف مشجع، حيث تم تعديل موعد المباراة التى كان من المقرر اقامتها يوم السبت على استاد بتروسبورت بدون حضور جماهيرى، وهو ما رفضه مسئولى القلعة البيضاء، ليتم تعديل الموعد بالاتفاق مع النادى السنغالى.

ويحتاج الفريق الأبيض يحتاج لتحقيق الفوز دون أن تسكن شباكه أى أهداف من الفريق السنغالى حتى يضمن التـأهل لدور الـ 16 بدورى الأبطال.

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