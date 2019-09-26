شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكرة النسائية يدخل معسكرا مغلقا.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل منتخب الكرة النسائية معسكرا مغلقا لمدة ثلاثة أيام بداية من اليوم الخميس تحت قيادة حسين عبد اللطيف المدير الفنى للمنتخب وذلك للتعرف على مستوى اللاعبات اللاتي سبق أن وقع عليهن الاختيار من قبل.

وصرح حسين عبد اللطيف المدير الفنى لمنتخب الكره النسائية أن المعسكر سيقام أسبوعيا حتى موعد انطلاق مسابقة الدورى يوم ١٨ اكتوبر القادم فى اطار الاستعدادات لتصفيات بطولة افريقيا التى تنطلق أول يناير 2020.

وأشار حسين عبد اللطيف أن أول تجمع للمنتخب بالقوام الاساسى سيكون أول نوفمبر القادم لمدة أسبوع ونفس المدة فى أخر الشهر نفسه استعدادا للمشاركة فى بطولة شمال افريقيا التى تقام فى شهر ديسمبر بتونس.