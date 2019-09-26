شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف لاعبة منتخب المصارعة بسبب المنشطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر إيقاف هالة إمبابى لاعبة منتخب المصارعة للشباب من جانب الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات وادا بعد ثبوت إيجابية العينة الخاصة بها و التى تم سحبها خلال مشاركتها فى بطولة العالم التى أقيمت بأستونيا الشهر الجارى . وأخطر الاتحاد الدولى نظيره المصري بايقاف اللاعبة بعد التأكد من إيجابية العينة . Advertisements أكد مصدر مسئول فى اتحاد المصارعة أنه سيتم التواصل مع الإتحاد الدولى للعبة لمعرفة مدة الإيقاف وكذلك قيمة الغرامة الموقعة سواء على اللاعبة أو الاتحاد من المقرر أن يتواصل الاتحاد أيضا مع الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات نادو لمعرفة تفاصيل وخطوات التظلم و الاستئناف على قرار الإيقاف والغرامة حاول الخليج 365 التواصل مع عصام نوار رئيس الاتحاد لمعرفة تفاصيل الأزمة والخطوات المقرر اتخاذها إلا أنه لم يرد .

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