شكرا لقرائتكم خبر عن والد عمر جابر: من المستحيل انتقال ابنى إلى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمود جابر، مدرب نادى الإسماعيلى السابق، أنه من المستحيل انتقال نجله عمر جابر، لاعب بيراميدز إلى النادى الأهلى خلال الفترة المقبلة.

وقال محمود جابر فى تصريحات لقناة "تايم سبورت":" من المستحيل انتقال عمر جابر، إلى النادى الأهلى، نظرًا لأنه ابن من أبناء نادى الزمالك".

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وكشف مدرب الإسماعيلى السابق، أنه من من الممكن انتقال عمر جابر، إلى صفوف الدراويش فى المستقبل، ولكن إلى النادى الأهلي، الأمر صعب جدًا.

وعن أسباب فشل انتقال حسين السيد لاعب الأهلى الى صفوف الإسماعيلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، أكد محمود جابر أن مسئولى الدراويش دخلوا فى مفاوضات مع لاعب الأهلى ولكنه طلب مبلغ 5 ملايين جنيه وهذا رقم كبير.