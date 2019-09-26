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الزمالك يكشف آخر تطورات تأهيل مصطفى فتحى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك عن آخر تطورات حالة مصطفى فتحى لاعب وسط الفريق، وذلك قبل العودة مرة أخرى إلى المشاركة فى المباريات.

أكد المشرف على الكرة فى تصريحات للموقع الرسمى للزمالك، أن مصطفى فتحى سافر إلى ألمانيا من أجل الاطمئنان على حالته مع الطبيب الذى قام بإجراء العملية الجراحية له، مشيرا إلى أن هناك حرصا كبيرا من إدارة الكرة بالزمالك للاطمئنان على اللاعب قبل العودة للمشاركة فى المباريات.

وأضاف أمير مرتضى: "هذه المرحلة هى الأخيرة فى علاج مصطفى فتحى بعد خضوعه للجراحة، وبعدها سيشارك اللاعب فى التدريبات الجماعية لفريقه بشكل طبيعى.

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كما أكد المشرف على الكرة أن الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق سافر إلى ألمانيا للاطمئنان على حالة الثنائى محمود جنش ومصطفى فتحي.

 

 

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